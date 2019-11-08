Вратарь "Манчестер Сити" Эдерсон не сыграет с "Ливерпулем"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола подтвердил, что вратарь Эдерсон пропустит матч с "Ливерпулем".Напомним, бразильский кипер получил травму в матче Лиги чемпионов с "Аталантой" (1:1)."Эдерсон не сможет сыграть. Его может заменить Клаудио Браво", — цитирует Гвардиолу The Independent.Матч 12-го тура АПЛ "Ливерпуль" - "Манчестер Сити" состоится 10 ноября и начнется в 19:30 по московскому времени.