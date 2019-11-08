» » Вратарь "Манчестер Сити" Эдерсон не сыграет с "Ливерпулем"

Вратарь "Манчестер Сити" Эдерсон не сыграет с "Ливерпулем"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола подтвердил, что вратарь Эдерсон пропустит матч с "Ливерпулем".

Напомним, бразильский кипер получил травму в матче Лиги чемпионов с "Аталантой" (1:1).

"Эдерсон не сможет сыграть. Его может заменить Клаудио Браво", — цитирует Гвардиолу The Independent.

Матч 12-го тура АПЛ "Ливерпуль" - "Манчестер Сити" состоится 10 ноября и начнется в 19:30 по московскому времени.

Sport24.ru


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Эдерсон Манчестер Сити Ливерпуль АПЛ
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Венгер: мне поступило предложение из "Баварии", попросили дать ответ в течение недели
Ал. Миранчук: может, останусь в "Локомотиве" на всю жизнь
Вратарь "Манчестер Сити" Эдерсон не сыграет с "Ливерпулем"
Ал. Миранчук: "Локомотив" разозлил Роналду, хорошо сыграв по нему индивидуально
Вальверде — о конфликте Месси и Гризманна: все проще, чем кажется
Эррера: порой в "МЮ" футбол не был на первом месте
"Эспаньол" установил исторический рекорд 2
"Витесс" потерпел третье поражение подряд 2
Платини хочет взыскать 7,2 млн евро с УЕФА
Ал. Миранчук: поражение от "Ювентуса" вышло очень болезненным
Смолов: Америка прекрасна для жизни – в плане условий, уровня безопасности 3
Мактоминей: "МЮ" может выиграть три трофея в этом сезоне 1
Зидан объяснил Леонардо свои слова о Мбаппе: я могу говорить все, что захочу
Напавший с ножом на Озила и Колашинаца мужчина получил 10 лет тюрьмы 1
"Бернли" продлил контракт с нападающим сборной Новой Зеландии Вудом
Гвардиола: прямо сейчас "Ливерпуль" - сильнейшая команда
УЕФА не будет возбуждать дело против ЦСКА после столкновений фанатов в Будапеште 3
Новиков стал полноправным главным тренером "Динамо"
Президент ФНЛ: проблемы с безопасностью у стадиона "Торпедо" возникли после игры в Кубке России
"Ахмат" сыграл вничью с "Уралом" 6
Фанаты "Торпедо": призываем ФНЛ и РФС объяснить происходящий беспредел
Слуцкий: Хонда способен занять любую позицию в полузащите 1
"Торпедо" и "Нижний Новгород" сыграют на "Открытие Арене"
Жена Касильяса успешно прошла курс химиотерапии 1
Моуринью намерен подписать контракт с "Баварией" до 2022 года
Глеб рассказал, что мог перейти в ЦСКА: Гинер предлагал мне 2,5 млн в год 2
Медведев: надеемся, что Луневу не потребуется операция, но пока заключения врачей нет 2
Впервые в Москве пройдут футбольные соревнования среди людей с синдромом Дауна 7
Радченко поддержал переименование станции метро "Новокрестовская" в "Зенит" 13
"Ахмат" - "Урал": стали известны стартовые составы 1
Все новости