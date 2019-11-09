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Эмери: не знаю, сыграет ли Джака снова за "Арсенал"

Главный тренер лондонского "Арсенала" Унаи Эмери отметил, что на данный момент полузащитник Гранит Джака не готов сыграть за команду.

"Пока Джака не готов сыграть. Я говорил с ним во вторник о том, как он чувствует себя сейчас. Он усердно работает на тренировках, но он сказал, что на данный момент не чувствует себя достаточно хорошо, чтобы играть. Мы будем ждать. Таково моё решение. Сначала мне нужно пообщаться с футболистом и узнать, как он себя чувствует, а потом принимать решение.

Как тренер, я несу ответственность за команду. Нам нужен такой игрок, как Гранит Джака. Но я не знаю, сыграет ли он снова за „Арсенал“. Не знаю, потому что если у него есть желание помогать этой команде и защищать цвета клуба, время подскажет нам решение. Нам нужен игрок его уровня", — приводит слова Эмери Sky Sports.

"Чемпионат"


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Теги: Эмери Арсенал Джака АПЛ
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