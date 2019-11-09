Промес попал в сферу интересов "Ливерпуля" и "Арсенала"

Нападающий Квинси Промес, известный в России по выступлению за "Спартак", может продолжить карьеру в Англии. Как сообщает Daily Mail, игрок "Аякса" попал в сферу интересов "Ливерпуля" и "Арсенала".Мерсисайдцы давно следят за Промесом. Три года назад "Ливерпуль" уже рассматривал возможность его покупки. Теперь же Юрген Клопп ищет замену Садио Мане, который должен будет отправиться на Кубок африканских наций. Отмечается, что немец хотел заполучить Промеса еще будучи тренером "Боруссии".Ранее сам Квинси Промес заявил, что, если у него в будущем будет предложение из АПЛ, возможно, оно его заинтересует.В нынешнем сезоне Квинси Промес принял участие в 17 матчах за "Аякс" и забил 11 голов. Контракт голландца с амстердамцами действует до лета 2023 года.