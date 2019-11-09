» » Промес попал в сферу интересов "Ливерпуля" и "Арсенала"

Промес попал в сферу интересов "Ливерпуля" и "Арсенала"

Нападающий Квинси Промес, известный в России по выступлению за "Спартак", может продолжить карьеру в Англии. Как сообщает Daily Mail, игрок "Аякса" попал в сферу интересов "Ливерпуля" и "Арсенала".

Мерсисайдцы давно следят за Промесом. Три года назад "Ливерпуль" уже рассматривал возможность его покупки. Теперь же Юрген Клопп ищет замену Садио Мане, который должен будет отправиться на Кубок африканских наций. Отмечается, что немец хотел заполучить Промеса еще будучи тренером "Боруссии".

Ранее сам Квинси Промес заявил, что, если у него в будущем будет предложение из АПЛ, возможно, оно его заинтересует.

В нынешнем сезоне Квинси Промес принял участие в 17 матчах за "Аякс" и забил 11 голов. Контракт голландца с амстердамцами действует до лета 2023 года.

Sport24.ru


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Промес Аякс Ливерпуль Арсенал АПЛ
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)

Последние новости

Рыков - об удалении Зуева: я шел просто, почувствовал удар. Попал мне в кость
Судей уже не остановить. Турбин показал игрокам "Рубина" и "Динамо" по "липовой" красной
Андрей Мостовой: сколько у нас уже матчей без побед? Нужно обыгрывать ЦСКА
Докампо - о падении Рыкова: кто-то хочет играть честно, а кто-то - воспользоваться моментом
Переговоры между "ПСЖ" и Неймаром о продлении контракта зашли в тупик
Судья ФИФА рассказал, как судил матч в Киеве: икра была под подушкой, в ванной 3
Промес попал в сферу интересов "Ливерпуля" и "Арсенала" 3
Хусаинов: как вообще арбитр матча "Рубин" - "Динамо" попал в судейство? 11
Вратарь "Славии": поведение игроков "Барсы" после матча оставляло желать лучшего
"Динамо" на выезде обыграло "Рубин" в матче с двумя удалениями 8
"Ростов" — "Тамбов": составы на матч 16-го тура РПЛ
"Рубин" — об удалении Зуева: не подскажете курсы актерского мастерства? Или у Рыкова спросить? 2
Силкин: ценю, что Новиков — воспитанник "Динамо". Команда при нём вздохнула
"Локомотив" организует благотворительную акцию перед матчем с "Краснодаром"
"Текстильщик" обыграл "Краснодар-2" после четырех поражений подряд
Канунников может пропустить матч со "Спартаком" из-за травмы
Гилерме: у Бразилии нет такой великой истории, как у России 4
Президент "Наполи" передумал увольнять Анчелотти после консультации с юристами
Титов: "Спартак" колбасит, поэтому "Крылья Советов" не проиграют 9
"Химки" уступили "Енисею" в 22-м туре ФНЛ
Игнатьев: есть желание остаться в "Локомотиве". Это мой дом
Капелло: если Ибрагимович вернется в "Милан", будет главным героем в Италии
Гаджиев: даю 55–60 процентов на победу "Спартака" над "Крыльями", не больше 2
УЕФА рассматривает возможность проведения финала Лиги чемпионов — 2024 в США 6
Бакаев: почему выиграть Евро нереально? Это возможно 3
Сотрудника "Рубина" наказали из-за драки болельщиков на матче с "Крыльями"
"Рубин" — "Динамо": стартовые составы на матч 16-го тура РПЛ
Бакаев: "Зениту" помогают судьи? Такие разговоры несерьезны, просто несерьезны 18
Гилерме — о выкриках "обезьяна" с трибун: это не от дискриминации 6
Эмери: не знаю, сыграет ли Джака снова за "Арсенал" 1
Все новости