Клопп: это был единственный способ обыграть "Манчестер Сити"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал победу в матче 12-го тура чемпионата Англии с "Манчестер Сити" (3:1)."Соперник был хорош. Мы вынуждены были обороняться всеми силами, но смогли забить невероятные голы. Было очень тяжело играть, интенсивность игры была очень высокой. Мои игроки были полностью сосредоточенны и сконцентрированны. Они сыграли хорошо. Это был единственный способ, которым мы можем победить „Сити“. Возможно, другие команды могут сделать это по-другому, но это был наш единственный способ выиграть у них.Все игры против "Сити" были в значительной степени похожи на сегодняшний матч, за исключением домашней игры прошлого сезона. Сегодня мы смогли лучше контролировать игру. Это было не самая наша красивая игра, но мне она понравилась", — цитирует Клоппа BBC.