Гвардиола: я очень горжусь своей командой, мы показали, почему являемся чемпионами Англии

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал поражение своей команды от "Ливерпуля" (1:3) в матче 12-го тура АПЛ."Сегодня мы показали, почему являемся чемпионами Англии. Я очень горжусь командой, больше, чем когда-либо. Можно только гордиться тем, как мы сыграли против сильнейшей команды Европы.Что касается судейства, то спрашивайте у арбитров и тех парней, которые отвечают за VAR. Я хочу говорить о нашей игре, а она была хороша. Это был один из лучших наших матчей.Мы играли как команда, которая выиграла два чемпионских титула подряд. Нельзя не упомянуть, как хорош был "Ливерпуль", но мы проявили характер и действовали очень хорошо. «Манчестер Сити» не сдавался до самого конца. Именно поэтому мы и выиграли чемпионат Англии дважды подряд", — цитирует Гвардиолу ВВС.