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Гвардиола: я очень горжусь своей командой, мы показали, почему являемся чемпионами Англии

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал поражение своей команды от "Ливерпуля" (1:3) в матче 12-го тура АПЛ.

"Сегодня мы показали, почему являемся чемпионами Англии. Я очень горжусь командой, больше, чем когда-либо. Можно только гордиться тем, как мы сыграли против сильнейшей команды Европы.

Что касается судейства, то спрашивайте у арбитров и тех парней, которые отвечают за VAR. Я хочу говорить о нашей игре, а она была хороша. Это был один из лучших наших матчей.

Мы играли как команда, которая выиграла два чемпионских титула подряд. Нельзя не упомянуть, как хорош был "Ливерпуль", но мы проявили характер и действовали очень хорошо. «Манчестер Сити» не сдавался до самого конца. Именно поэтому мы и выиграли чемпионат Англии дважды подряд", — цитирует Гвардиолу ВВС.

Sport24.ru


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Теги: Гвардиола Манчестер Сити Ливерпуль АПЛ
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