Клопп: никто не хочет быть первым в ноябре. "Ливерпулю" хочется быть первым в мае

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился впечатлениями от победы над "Манчестер Сити" (3:1) в матче 12-го тура АПЛ. Мерсисайдцы оторвались в турнирной таблице от своего соперника на 9 очков."Мы были полностью сосредоточены на игре и не обращали внимания на таблицу. Это безумие! Невозможно было поверить, что мы будем на девять очков опережать "Сити". Но это не имеет значения, потому что никто не хочет быть первым в ноябре. Хочется быть первым в мае.Сейчас только ноябрь. Настоящего давления мы еще не почувствовали. Оно появится, ну а сейчас у нас просто есть возможности. Мы должны ими пользоваться и работать", — цитирует Клоппа Mirror.