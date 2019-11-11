Бывший полузащитник «Манчестер Сити» Тревор Синклэйр высказался о работе ВАР в АПЛ по итогам матча с «Ливерпулем» (1:3).
«Английская Премьер-лига – выдающийся бренд, но, на мой взгляд, ситуация с ВАР сказывается на нем негативно. Внедрение ВАР не пошло зрелищу на пользу.
Пеп хочет разъяснений по трактовкам правил, потому что на данный момент ни болельщики, ни футболисты, ни тренеры ничего не понимают.
Я опасаюсь, что тренеры вроде Гвардиолы, а также сильнейшие игроки начнут уезжать из АПЛ, если работа ВАР будет оставаться непоследовательной. Они начнут уезжать в другие лиги.
Я думаю, Пеп на грани. Если тренеры начнут уезжать из-за непоследовательности и ошибок ВАР, это может разрушить все, что строилось в АПЛ последние 25 лет», – цитирует Синклэйра Sports.ru со ссылкой на Goal.com.
Экс-игрок "Сити": непоследовательность ВАР может разрушить АПЛ. Опасаюсь, что тренеры вроде Гвардиолы начнут уезжать
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