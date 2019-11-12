Клопп: "Ливерпуль" будет готов на 100% к матчу клубного чемпионата мира

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал о том, чего ждет от клубного чемпионата мира, передает официальный сайт Международной федерации футбола (ФИФА).Напомним, что турнир будет проходить в декабре в Катаре."В настоящее время особо давления я не ощущаю. Вообще, для меня это шанс, который выпадает не так часто. Сначала же надо выиграть Лигу чемпионов с европейским клубом, а это уже особенный момент. К матчу клубного чемпионата мира мы будем готовы на 100 процентов", — заявил Клопп.Наставник "красных" также отметил, что во время подготовки он анализирует игры арабских клубов и команды из Бразилии, Аргентины и Мексики, так как у него недостаточно опыта с футболистами оттуда.