Саутгейт: состав сборной Англии согласился с отстранением Стерлинга

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высказался об отстранении форварда "Манчестер Сити" Рахима Стерлинга от матча девятого тура отборочного раунда чемпионата Европы 2020 года с национальной командой Черногории.К такому решению англичане пришли после инцидента с защитником "Ливерпуля" Джо Гомесом. Между игроками произошел конфликт в связи с игрой 12-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ), которая завершилась со счетом 3:1 в пользу подопечных Юргена Клоппа."Мы решили не включать Рахима в состав на предстоящий матч. В первую очередь это связано с тем, что мы стараемся отделять клубные противостояния от национальной команды. К сожалению, эмоции от матча "Ливерпуль" - "Манчестер Сити" все еще имеют место. Так что я думаю, что для команды будет правильным сделать так, как мы решили. К тому же, с этим шагом согласился весь состав", — цитирует Саутгейта пресс-служба ассоциации футбола Англии.