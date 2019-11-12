Лэмпард ввёл систему штрафов в "Челси". 23 тыс. евро - за опоздание на тренировку

Главный тренер лондонского "Челси" Фрэнк Лэмпард ввёл в клубе систему штрафов для игроков, сообщает Daily Mail.Самое большое наказание грозит за опоздание на тренировку: провинившийся футболист заплатит € 23 тыс. Игроки, не сообщившие о травме или заболевании в преддверии выходного дня или в течение 90 минут после тренировки, будут оштрафованы на сумму более € 11 тыс.Опоздавшие к клубному врачу или в автобус в день отъезда лишатся около € 3 тыс. Телефонный звонок во время нахождения в столовой или на клубном собрании уменьшит счёт игрока на € 1,1 тыс.Штрафы контролируются тренерским штабом Лэмпарда и удваиваются, если не выплачиваются в течение 14 дней. Все средства идут на благотворительные и командные мероприятия.Лэмпард запретил агентам находиться на тренировочной базе без предварительного согласования, а игроки должны информировать клуб, если собираются выехать за границу, причем даже в запланированные выходные.