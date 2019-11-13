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Почеттино может быть уволен из "Тоттенхэма" после матча с "Вест Хэмом"

Руководство "Тоттенхэм Хотспур" опасается, что главный тренер команды Маурисио Почеттино может не спасти неудачно начавшийся сезон, и раздумывает над тем, чтобы уволить аргентинца в случае проигрыша в следующем матче чемпионата Англии с "Вест Хэм Юнайтед". Об этом сообщает в эксклюзивном материале The Telegraph.

Лондонский клуб не знает побед уже в пяти матчах Премьер-лиги подряд и отстаёт от зоны Лиги чемпионов на 11 очков. Следующий матч с "Вест Хэмом", который отстаёт от «шпор» на одно очко, может стать точкой невозврата для аргентинского специалиста. Руководство "Тоттенхэма" не выступало с выражением поддержки Маурисио Почеттино, что только подогревает слухи о его возможном уходе из клуба.

Стоит отметить, что в мае 2018 года Маурисио Почеттино подписал новый контракт с "Тоттенхэмом". В случае увольнения аргентинца из лондонского клуба руководство должно будет заплатить Почеттино более € 14 млн.

"Чемпионат.сом"


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Теги: Почеттино Тоттенхэм Вест Хэм АПЛ
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