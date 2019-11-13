Клопп: надеюсь, все игроки "Ливерпуля" вернутся из сборных здоровыми

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился мнением о начале сезона для его команды и рассказал о подготовке к матчу чемпионата Англии с "Кристал Пэлас"."Это только начало сезона, это все знают. Если бы мне сказали в начале сезона, что к этому моменту у нас будет 34 очка, я бы сказал, что это невозможно.Сейчас парни отправились в свои национальные сборные, и они должны вернуться здоровыми, без травм, и мы спокойно отправимся на матч чемпионата с "Кристал Пэлас". Они прекрасно знают, какой был тяжёлый и интенсивный матч с "Манчестер Сити". Во вторник ребята сыграют последние матчи в сборных, в среду они вернутся, в четверг и пятницу у нас будут восстанавливающие тренировки, а в субботу уже матч. Будем надеяться, что мы сможем продолжить нашу серию", - цитирует Клоппа The Telegraph со ссылкой на официальный сайт "Ливерпуля".