Защитник "Ливерпуля" Робертсон пропустит до двух недель из-за травмы лодыжки

Защитник "Ливерпуля" и сборной Шотландии Эндрю Робертсон пропустит матчи отборочного этапа чемпионата Европы—2020 и будет отсутствовать в течение двух недель из-за травмы лодыжки. Об этом сообщает Daily Record.Капитан национальной сборной Шотландии не примет участия в матчах с Казахстаном и Кипром вместе с полузащитником "Манчестер Юнайтед" Скоттом Мактоминаем и вингером "Борнмута" Райаном Фрейзером. Но 25-летний защитник будет присутствовать на сборах национальной команды до вылета в Никосию.Также Робертсон пропустит матч с Казахстаном, который состоится 19 ноября, так как медицинский штаб "Ливерпуля" настоял на том, что защитнику нужно восстановиться. Под вопросом находится и участие шотландца в матче чемпионата Англии с "Кристал Пэлас", который пройдёт 23 ноября.