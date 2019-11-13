Силва дисквалифицирован на один матч за шутку в соцсети в адрес одноклубника

Вингер "Манчестер Сити" Бернарду Силва понёс наказание за шутку в адрес партнёра по команде Бенжамена Менди, сообщает BBC.Согласно информации источника, 25-летний футболист дисквалифицирован Федерацией футбола Англии (FA) на один матч и заплатит штраф в размере ? 50 тыс. (€ 58 тыс.).Напомним, португалец опубликовал в своём твиттере мем. В левой части картинки был изображён темнокожий защитник "горожан" Бенжамен Менди в детстве. Справа же находился логотип испанской кондитерской компании Conguitos, представляющий собой шоколадного человечка. Мем Силва сопроводил подписью "Угадайте кто?".