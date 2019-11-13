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"Бавария" хочет летом подписать контракт с Гвардиолой

"Бавария" заинтересована в возвращении на "Альянц-Арену" главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы, сообщает Sport Bild.

Согласно информации источника, руководство мюнхенского клуба хочет, чтобы 48-летний специалист во второй раз возглавил команду следующим летом. Чемпион Германии готов предложить испанцу долгосрочный контракт. Другими претендентами на пост наставника "Баварии" называются Томас Тухель ("Пари Сен-Жермен") и Эрик тен Хаг ("Аякс").

Напомним, Гвардиола возглавлял "Баварию" в период с 2013 по 2016 год. За это время с командой он выиграл семь трофеев: три чемпионата и два Кубка Германии, клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА.

Контракт Гвардиолы с "Манчестер Сити" рассчитан до лета 2021 года.

"Чемпионат.сом"


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Теги: Бавария Бундеслига Гвардиола Манчестер Сити АПЛ
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