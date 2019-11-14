Бывший полузащитник "Челси" Алексей Смертин рассказал о знакомстве с Жозе Моуринью, а также о словах португальского специалиста на первом собрании после своего прихода на пост главного тренера лондонского клуба.
"Первая встреча с Моуринью? Позвонила Марина Грановская, директор "Челси", после первой игры на Евро-2004. За мной послали машину, и я приехал в Лиссабон. Встреча была на яхте Абрамовича. Отдельный кабинет, говорили по-французски, потому что английский я знал тогда плохо. Он сказал, что не гарантирует место в старте, но хочет, чтобы я был в команде. Ему понравился сезон в "Портсмуте" и то, что я в сборной качественно играл и опорного, и центрального защитника.
Моуринью пришел в клуб из "Порту", с которым выиграл Лигу чемпионов. Первое собрание, он обращается к команде: "Я вижу здесь классных футболистов, но кто из вас хоть что-нибудь выиграл?" Все опустили головы. Жозе выдержал паузу и продолжил: "Я пришел сюда за трофеями. Запомните — они важнее хороших контрактов".
Очень сильный тактик, голодный до побед. Никакие авторитеты ему не авторитеты. И эту уверенность он вселил в нас. Моуринью никогда не устраивал разбор, говоря, что какой-то футболист плохо сыграл. В следующий раз человек просто оказывался на скамейке или вообще на трибуне", — сказал Смертин в интервью Sports.ru.
Смертин играл в "Челси" под руководством Моуринью в сезоне-2004/2005, в котором лондонцы завоевали чемпионское звание.
Смертин: на первом собрании в "Челси" Моуринью сказал: "Трофеи важнее хороших контрактов"
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