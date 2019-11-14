Манджукич принял решение перейти в "МЮ" предстоящей зимой

Нападающий туринского "Ювентуса" Марио Манджукич в ближайшее зимнее трансферное окно намерен перейти в "Манчестер Юнайтед", сообщает Tuttosport.По информации издания, 33-летний хорват готов переехать в Англию уже в декабре, чтобы ускорить процесс оформления сделки.Минувшим летом "Манчестер Юнайтед" уже пытался приобрести Манджукича, но тогда трансфер не состоялся. "Красные дьяволы" также интересовались форвардом "Ювентуса" Пауло Дибалой.Марио выступает за "Ювентус" с 2015 года. Его контракт с туринским клубом рассчитан до 30 июня 2021 года. В нынешнем сезоне нападающий не принял участия ни в одном матче.