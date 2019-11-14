Эриксен и ещё два игрока отказываются продлевать контракты с "Тоттенхэмом"

"Тоттенхэм Хотспур" следующим летом рискует потерять сразу троих футболистов основного состава.На этот момент руководство лондонского клуба не может договориться о продлении контрактов с полузащитником Кристианом Эриксеном, а также с защитниками Яном Вертонгеном и Тоби Алдервейрелдом, сообщает Daily Mail.Эриксен, Вертонген и Алдервейрелд отказались уже от нескольких предложений о продлении соглашений со "шпорами". Все трое по-прежнему хотят стать свободными агентами по окончании нынешнего сезона.Ранее сообщалось, что Эриксен летом 2020 года намерен перейти в мадридский "Реал". Не исключено, что "шпоры" попытаются продать 27-летнего датчанина "сливочным" в ближайшее зимнее трансферное окно, но сам игрок хочет присоединиться к мадридскому клубу именно как свободный агент, чтобы получить более выгодный контракт.