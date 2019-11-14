Внесены изменения при использовании VAR в АПЛ

Руководство английской Премьер-лиги провело трехчасовую встречу с Советом профессиональных судей Англии (PGMOL), на которой стороны обсудили работу VAR и приняли решение о внесении в нее незначительных изменений. Об этом сообщают британские СМИ.Обе стороны заинтересованы в том, чтобы улучшить последовательность решений, принимаемых судьями при использовании VAR, ускорить сам процесс и улучшить осведомленность болельщиков в те моменты, когда судья обращается к помощи VAR.Отныне на экранах, расположенных на стадионах клубов АПЛ, вместо надписей в стиле «checking penalty» («проверка на пенальти») будут выводиться более подробные сведения: например, «checking penalty — possible handball» («проверка на пенальти в связи с возможной игрой рукой»).При этом не будет никаких изменений в том, что касается использования главными судьями мониторов, расположенных у кромки поля. В АПЛ такая практика не приветствуется: судьи принимают решения, основываясь на информации, передаваемой им через наушник коллегами из специально оборудованной комнаты в Лондоне.Напомним, VAR был введен в АПЛ перед стартом сезона-2019/20.