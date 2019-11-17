Родри - о критике Гвардиолы: в Испании не принимают чужое мнение

Полузащитник "Манчестер Сити" Родри считает, что главный тренер команды Хосеп Гвардиола не заслуживает критики за свою политическую позицию. В Испании специалиста критикуют за то, что он выразил недовольство обвинительными приговорами в отношении каталонских политиков, выступивших за независимость Каталонии."Мы знаем, как обстоят дела в Испании. Там не принимается чужое мнение. Всюду осуждение. Нужно уважать друг друга. Я не знаю, какое мнение доминирует, но о Гвардьоле я могу сказать только самое хорошее. Он трудолюбивый обаятельный человек, который всегда отдается делу полностью. Он 24 часа в сутки посвящает своей работе. Это лучший тренер, какого можно представить", — цитирует Родри Marca.