Агент: Гвардиоле хорошо в "Ман Сити". Никто кроме СМИ о его будущем со мной не говорил

Футбольный агент Хосеп Мария Оробитг, представляющий интересы главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы прокомментировал новость о том, что в услугах испанца вновь заинтересована "Бавария"."В футболе нет ничего невозможного. Я говорил с Пепом в прошлую среду. Он хорошо чувствует себя в "Манчестер Сити". Его контракт действует до 30 июня 2021 года. Никто кроме прессы не связывался со мной относительно будущего Пепа", — цитирует агента Goal.