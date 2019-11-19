Анчелотти может возглавить "Тоттенхэм" в случае увольнения Почеттино

Главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти является главным кандидатом на работу с "Тоттенхэмом" в случае отставки Маурисио Почеттино. Об этом сообщает Daily Mail.Британские СМИ отмечают, что руководство лондонского клуба уже приняло решение относительно будущего аргентинца. "Тоттенхэм" после 12 туров занимает 14-е место в АПЛ, и это никак не устраивает боссов "шпор".Что касается Анчелотти, но у итальянца возник конфликт с президентом "Наполи" Аурелио Де Лаурентисом. Неаполитанцы после 12 туров занимают 7-е место в Серии А, в 5 очках от пьедестала.