Почеттино встретился с президентом "Тоттенхэма". Руководство не хочет увольнять тренера

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино встретился с руководство клуба в лице президента Дэниэля Леви. Стороны обсудили будущее аргентинца. Об этом сообщает The Telegraph.Ранее появилась информация, что "шпоры" уже определились с будущим Почеттино и на его место рассматривают Карло Анчелотти. Теперь же сообщается, что Леви не хочет увольнять Почеттино из-за неустойки в 12,5 млн фунтов и достижений у руля "Тоттенхэма".Существует вероятность, что стороны смогут договориться о расторжении контракта по обоюдному согласию сторон и тренер уйдет сам, без компенсации."Тоттенхэм" после 12 туров занимает 14-е место в АПЛ. Маурисио Почеттино работает с командой с 2014 года. Вместе с лондонцами Почеттино выходил в финал Кубка футбольной лиги сезона-2014/15 и Лиги чемпионов-2018/19.