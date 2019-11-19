Увольнение Почеттино и его тренерского штаба обойдется "Тоттенхэму" в сумму свыше 20 млн фунтов

19 ноября "Тоттенхэм" на официальном сайте объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером Маурисио Почеттино и тренерским штабом аргентинца.Как сообщает Independent, лондонскому клубу теперь придется выплатить свыше 20 млн фунтов неустойки, из которых около 12,5 млн причитаются Почеттино. 47-летний специалист, который возглавлял "Тоттенхэм" с мая 2014 года, в мае 2018 года заключил с лондонским клубом пятилетний контракт. Также в отставку были отправлены помощники Почеттино Мигель Д’Агостино и Антони Хименес.По информации источника, сумма неустойки, которую предстоит выплатить "Тоттенхэму", превышает сумму, с которой пришлось расстаться "Манчестер Юнайтед", когда в декабре 2018 года клуб уволил главного тренера Жозе Моуринью и его ассистентов.