Моуринью: рад присоединиться к клубу с таким большим наследием и страстными болельщиками

Новый главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью прокомментировал свое назначение на пост тренера "шпор"."Я рад присоединиться к клубу с таким большим наследием и такими страстными болельщиками. Качество, как в команде, так и в академии волнует меня. Меня привлекает работа с этими футболистами", — цитирует Моуринью пресс-служба клуба.Жохе Моуринью впервые начала работать в Англии в 2004 году, когда возглавил "Челси". Лондонцев он покинул в 2007 году, а в 2013 снова принял команду, с которой проработал до 2015 года. В 2016 году португалец возглавил "Манчестер Юнайтед" из которого ушел в 2018 году.