Президент "Тоттенхэма": Почеттино и его тренерский штаб всегда будут частью нашей истории

Президент "Тоттенхэма" Дэниэл Леви прокомментировал отставку Маурисио Почеттино с поста главного тренера лондонского клуба."Мы с большим нежеланием приняли такое решение. Это не было легкое или поспешное решение со стороны Совета директоров.К сожалению, внутренние результаты в конце прошлого сезона и начале этого были крайне разочаровывающими. Правлению приходится принимать трудные решение — это было сделано с учетом многих памятных моментов, которые у нас были с Маурисио и его тренерским составом, — но мы делаем это в интересах клуба.Маурисио и его тренерский штаб всегда будут частью нашей истории. Я с огромным восхищением отношусь к тому, как он справлялся с трудными временами вдали от дома, пока мы строили новый стадион, и к теплу и позитиву, которые он принес нам. Я хотел бы поблагодарить Почеттино и его тренерский штаб за все, что они сделали. Им всегда будут рады в "Тоттенхэме", — цитирует Леви пресс-служба клуба.