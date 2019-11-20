Крауч об увольнении Почеттино: другой клуб бы поставил ему памятник

Бывший игрок сборной Англии Питер Крауч высказал мнение об увольнении Маурисио Почеттино с поста главного тренера "Тоттенхэма".Вместо Почеттино команду возглавил Жозе Моуринью."Я в ужасе от решения "Тоттенхэма". Я знаю, что результаты команды были плохими, и понимаю, почему руководство чувствует нужду что-то изменить. Но мне кажется идиотской идея, что Почеттино потерял хватку. Еще 1 июня он вывел "Тоттенхэм" в финал Лиги чемпионов. Другой клуб, непривычный к подобным достижениям, поставил бы ему памятник. А Почеттино показали на дверь.Боюсь, что "Тоттенхэм" пожалеет о своем желании", — цитирует Крауча Daily Mail.