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Салах и Робертсон не помогут "Ливерпулю" в матче с "Кристал Пэлас"

Игроки "Ливерпуля" Мохамед Салах и Эндрю Робертсон пропустят гостевой матч 13-го тура чемпионата Англии против "Кристал Пэлас", сообщает Sky Sports.

Оба игрока пропустили игры своих национальных сборных, но так и не смогли полностью восстановиться.

Отмечается, что к игре с "Кристал Пэлас" могут восстановится Джордан Хендерсон и Джо Гомес.

Матч "Кристал Пэлас" — "Ливерпуль" состоится 23 ноября, начало — в 18:00 мск.

Sport24


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Теги: Салах Робертсон Кристал Пэлас Ливерпуль АПЛ
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