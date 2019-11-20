Салах и Робертсон не помогут "Ливерпулю" в матче с "Кристал Пэлас"

Игроки "Ливерпуля" Мохамед Салах и Эндрю Робертсон пропустят гостевой матч 13-го тура чемпионата Англии против "Кристал Пэлас", сообщает Sky Sports.Оба игрока пропустили игры своих национальных сборных, но так и не смогли полностью восстановиться.Отмечается, что к игре с "Кристал Пэлас" могут восстановится Джордан Хендерсон и Джо Гомес.Матч "Кристал Пэлас" — "Ливерпуль" состоится 23 ноября, начало — в 18:00 мск.