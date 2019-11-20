Каррагер: Моуринью делает по-своему, он не станет меняться ради "Тоттенхэма"

Бывший защитник "Ливерпуля", а в настоящее время футбольный критик Джейми Каррагер высказался о новом главном тренере "Тоттенхэма" Жозе Моуринью."Тоттенхэм" известен тем, что играет в определенном стиле. То же самое говорили болельщики "Манчестер Юнайтед", когда в клуб пришел Моуринью. Так что прогресс может стать проблемой для португальца. Он все делает по-своему. Они не станет меняться ради команды. "Тоттенхэм" пригласил Моуринью, потому что чувствуют, что он может принести клубу трофеи, и он сделает это по-своему", — цитирует Каррагера Sky Sports.Ранее пост главного тренера "Тоттенхэма" занимал Маурисио Почеттино. Под его руководством команда заняла лишь 14-е место в первых 12 турах АПЛ. Аргентинец руководил командой с 2014 года.Моуринью заключил с "Тоттенхэмом" контракт до конца сезона-2022/23. Ранее португалец тренировал "Бенфику", "Лейрию", "Порту", "Челси", "Интер", "Реал" и "Манчестер Юнайтед".