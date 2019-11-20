Клубы Моуринью потратили на трансферы рекордные для футбола 1,6 миллиарда евро

Клубы, которые ранее возглавлял новый главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью, в период его работы приобрели футболистов в общей сложности на 1,6 миллиарда евро. По информации ESPN, это является наибольшей суммой в мировом футболе, потраченной на трансферы одним специалистом.Второе место по этому показателю занимает Карло Анчелотти ("Наполи", 1,2 миллиарда), на третьем расположился Хосеп Гвардиола ("Манчестер Сити", 1,2 миллиарда). Далее идет Мануэль Пеллегрини ("Вест Хэм", 1,1 миллиарда), Массимилиано Аллегри (1 миллиард), Арсен Венгер (964 миллиона), Роберто Манчини (сборная Италии, 802 миллиона), Клаудио Раньери ("Сампдория", 801 миллион), Рафаэль Бенитес ("Далянь Ифан", 753 миллиона), Унаи Эмери ("Арсенал", 705 миллионов).Примечательно, что при Моуринью клубы подписали 97 футболистов, при Анчелотти — 85, а при Гвардиоле — 52.Напомним, ранее Моуринью тренировал "Бенфику", "Лейрию", "Порту", "Челси", "Интер", "Реал" и "Манчестер Юнайтед".