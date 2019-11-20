"Тоттенхэм" может переманить из "Лилля" и спортивного директора

Спортивный директор "Лилля" Луис Кампос может перейти на аналогичную должность в "Тоттенхэм" после назначения главным тренером Жозе Моуринью, сообщает Sky Sports.В октябре он признавался, что готов обсудить условия, если Моуринью позовет его в свою команду. "Моуринью — как брат для меня. Я отлично знаю его уже давно. Он прекрасный человек и лучший в мире тренер", — сказал тогда Кампос.55-летний Кампос является спортивным директором "Лилля" с 2017 года. С 2013 года он работал в "Монако". Он нашел и продал футболистов на сумму свыше 500 млн фунтов стерлингов, в их числе — Килиан Мбаппе, Николя Пепе, Хамес Родригес, Антони Марсьяль, Фабиньо, Бернардо Силва, Бенджамин Менди и другие.Ранее стало известно, что из "Лилля" в "Тоттенхэм" переходят тренеры Жоау Сакраменту и Нуну Сантуш.