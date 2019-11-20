Названо имя первого футболиста, которого Моуринью хочет видеть в "Тоттенхэме"

Полузащитник "Реала" Гарет Бэйл может вернуться в "Тоттенхэм".По информации Wales Online, новый главный тренер "шпор" Жозе Моуринью хочет подписать 30-летнего игрока в январское трансферное окно.Ранее сообщалось, что агент футболиста Джонатан Барнетт ищет ему клуб в АПЛ и уже контактировал с представителями "Тоттенхэма".В текущем сезоне валлиец из-за травм провел только семь матчей за мадридцев во всех турнирах, забив два гола и сделав две результативные передачи. Контракт Бэйла с "Реалом" рассчитан до июня 2022 года.Полузащитник перешел в "Реал" из "Тоттенхэма" в 2013 году за 101 миллион евро.