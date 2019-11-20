Моуринью не получит в "Тоттенхэме" денег на трансферы ближайшей зимой

Новый главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью не получит этой зимой возможность укрепить состав команды на трансферном рынке, утверждает The Guardian.По информации источника, португальскому специалисту, который сменил на посту главного тренера "шпор" Маурисио Почеттино, уже сообщили о том, что до окончания работы ему придется обходиться имеющимися у него в наличии футболистами.При этом перед португальцем поставлена задача вернуть команду в первую четверку. В сезоне-2019/20 "Тоттенхэм" после 12 туров АПЛ имеет в активе лишь 14 очков и занимает в таблице лишь 14-е место.Также сообщается, что Моуринью на переговорах с президентом "Тоттенхэма" Дэниэлом Леви настоял на том, чтобы клуб не продавал форварда Гарри Кейна по окончании сезона. Англичанина давно связывают с возможным переходом в один из топ-клубов Европы.