Президент "Челси": Абрамович не заинтересован в продаже клуба

Президент "Челси" Брюс Бак заявил, что владелец лондонцев Роман Абрамович не собирается продавать клуб и по-прежнему принимает участие во всех вопросах, касающихся жизни команды."Насколько я знаю, он абсолютно не заинтересован в продаже "Челси". Наоборот. Я никогда не слышал от господина Абрамовича ни слова в плане "Давайте подготовим клуб к продаже" или что-то в этом роде.Есть люди, которые из-за политической ситуации думают, что могут купить "Челси" по выгодной цене. Мы получаем запросы, и нам действительно нечего сказать этим людям.Если говорить о вопросах продления контрактов футболистов, покупки или продажи того или иного игрока, Абрамович непосредственно принимал в них участие с первого дня. И он по-прежнему делает это и сейчас.Он ежедневно по несколько раз в день общается с Мариной Грановской, членом правления, которая курирует футбольный процесс. Марина занимается этим уже семь или восемь лет, и это остается неизменным", — приводит слова Бака The Guardian.Напомним, Абрамович приобрел "Челси" в июле 2003 года за 140 миллионов фунтов стерлингов. На сегодняшний день стоимость лондонского клуба оценивается в более чем 2 миллиарда фунтов.