Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен не хочет продлевать контракт с "Тоттенхэмом". Действующий договор истекает летом 2020 года, и лондонцы хотят удержать футболиста.Как сообщил в твиттере журналист Никола Скира, руководство "Тоттенхэма" предложило Эриксену новый контракт, рассчитанный до 2024 года. По новому соглашению зарплата 27-летнего полузащитника возросла бы до 9 млн евро в год.Если стороны не договорятся, Кристиан Эриксен может покинуть команду летом на правах свободного агента, а уже в январе вести переговоры с любым клубом. В услугах датчанина заинтересованы "Интер", "ПСЖ", "Реал" и "Ювентус". Ранее сообщалось, что главный тренер лондонцев Жозе Моуринью не против ухода Эриксена.