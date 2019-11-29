Бывший полицейский признан невиновным в гибели 96 болельщиков "Ливерпуля"

Суд вынес вердикт по делу бывшего полицейского Дэвида Даккенфилда, который обвинялся в непредумышленном убийстве по неосторожности 96 болельщиков "Ливерпуля" в матче полуфинала Кубка Англии с "Ноттингем Форест" на стадионе "Хиллсбро" в 1989 году.Как сообщает CNN, суд выслушал более шести недель доказательств и после 14 часов слушаний вынес оправдательный вердикт Даккенфилду, который был главным начальником полиции Южного Йоркшира в апреле 1989 года и отвечал за безопасность в этом матче. Это уже второй раз, когда бывший полицейский предстал перед судом. Ранее присяжные не смогли вынести вердикт в 2019 году.Напомним, давка, произошедшая 15 апреля 1989 года на стадионе "Хиллсборо" в Шеффилде во время полуфинального матча Кубка Англии по футболу между клубами "Ноттингем Форест" и "Ливерпуль", повлекла смерть 96 болельщиков "Ливерпуля". Всего же в трагедии получили ранения разной степени тяжести 766 человек.