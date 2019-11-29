Решение о расставании с испанским специалистом было вызвано неудовлетворительными результатами "канониров" в нынешнем сезоне.
В последнем матче, который состоялся накануне, 28 ноября, в Лондоне, "Арсенал" потерпел поражение от "Айнтрахта" в 5-м туре группового этапа Лиги Европы со счётом 1:2.
Эмери возглавил "Арсенал" перед началом сезона-2018/19, сменив на посту главного тренера команды Арсена Венгера, работавшего в клубе более 20 лет. После 13 туров нынешнего розыгрыша чемпионата Англии "Арсенал" располагается на восьмой строчке в таблице.
"Арсенал" объявил об отставке Эмери
Лондонский "Арсенал" на своем официальном сайте объявил об отставке Унаи Эмери с поста главного тренера команды.
Фото: Getty Images
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