Владелец "Арсенала" Стэн Кронке прокомментировал увольнение главного тренера команды Унаи Эмери.
"Мы искренне благодарим Унаи и его коллег, не жалевших сил, чтобы вернуть клуб на тот уровень, на котором мы все его хотим видеть. Мы желаем Унаи и его помощникам только успеха в будущем", — приводит слова Кронке официальный сайт "Арсенала".
Эмери возглавил "Арсенал" в сезоне-2018/19, сменив на посту главного тренера команды Арсена Венгера, который работал в клубе более 20 лет. В первой сезоне под руководством Унаи лондонцы заняли 5-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, а также добрались до финала Лиги Европы, где уступили "Челси".
В нынешнем сезоне Премьер-лиги "Арсенал" располагается на 8-м месте турнирной таблицы, набрав 18 очков в 13 матчах
"Чемпионат"
Владелец "Арсенала" Кронке прокомментировал увольнение Эмери
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