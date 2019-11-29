Сульшер сравнил возвращение Погба с новым трансфером

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер заверил поделился мнением о возвращении полузащитника Поля Погба.Француз не играл за клуб из-за травмы голеностопа, полученной в сентябре. Ранее появилась информация, что Погба больше не сыграет за "Манчестер Юнайтед"."Поль восстанавливается, и мы посмотрим, как быстро он наберёт форму и сможет принять участие в матче. Погба будет для нас как новый трансфер. Это будет сравнимо с подписанием мирового уровня, потому что он — невероятный полузащитник. Мы хотим, чтобы он вернулся как можно скорее. Сыграет ли он в воскресенье? Нет. Я не могу сейчас сказать. Давайте посмотрим, когда он начнёт тренироваться с нами", - цитирует Сульшера официальный сайт клуба.