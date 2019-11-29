"Ливерпуль" лишился Фабиньо из-за травмы до Нового года

"Ливерпуль" сообщил, что полузащитник Фабиньо получил повреждение связок лодыжки во время матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Наполи".Встреча, прошедшая на стадионе "Энфилд" 27 ноября, завершилась вничью 1:1. Фабиниьо был вынужден покинуть поле на 19-й минуте из-за травмы.Проведенное обследование показало, что 26-летний бразильский футболист выбыл из строя до Нового года.В сезоне-2019/20 Фабиньо провел за красных 19 матчей, забил один мяч и сделал две голевых передачи.