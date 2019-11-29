Бывший защитник "Арсенала" Паскаль Сиган вспомнил случай из сезона-2003/04.
30 сентября 2003 года лондонский клуб, который на тот момент был одним из сильнейших в мире (в тот сезон "канониры" выиграли АПЛ, не проиграв ни одного матча, а за команду выступали такие звезды, как Тьерри Анри, Патрик Виейра, Робер Пирес, Деннис Бергкамп, Эшли Коул и другие), играл в Москве против "Локомотива" в матче группового этапа Лиги чемпионов. Сиган вспомнил, как его и его одноклубников хотели вынудить отдыхать и веселиться в ночь перед игрой, что было бы на руку "Локомотиву".
"Когда мы заехали в наш отель в Москве, там нас поджидали 10 российских топ-моделей. Они сидели напротив барной стойки.
Нам потом рассказали, что модели были в отеле с целью вымотать нас в ночь перед матчем. Мы не проиграли, и, насколько я помню, ни один из игроков "Арсенала" не был столь глуп, чтобы угодить в подобную ловушку. И хорошо, а то истории из личных жизней футболистов регулярно появляются в газетах", — цитирует Сигана La Voix du Nord.
Sport24.ru
Экс-игрок "Арсенала": перед игрой с "Локомотивом" к нам в отель заслали 10 русских топ-моделей
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