Гвардиола: прямо сейчас не думаю о победе в Премьер-лиге

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал, что не думает о победе в английской Премьер-лиге на данный момент. Испанец хочет двигаться постепенно от матча к матчу."Я не думаю о победе в Премьер-лиге на данный момент. Сначала нужно обойти "Лестер", затем "Ливерпуль". Я знаю, что мы не имеем права проигрывать сейчас.Впереди матч против "Ньюкасла". Играть на выезде с ними всегда трудно. Это тяжелое испытание, мы знаем ситуацию, в которой находимся», — сказал Гвардиола на пресс-конференции.