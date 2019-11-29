Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью отреагировал на новость об увольнении испанского специалиста Унаи Эмери из "Арсенала".
"Никаких драм, mi amigo! Продолжай идти вперед и возглавишь другую команду", — цитирует Моуринью Mirror.
Португалец также ответил на вопрос, интересна ли ему возможность поработать в "Арсенале".
"Я настолько счастлив здесь, что даже не думаю о работе в других клубах. Можете поставить передо мной любой клуб мира, я не уйду».
Исполняющим обязанности главного тренера "Арсенала" был назначен бывший футболист "канониров" Фредрик Юнгберг, работавший в тренерском штабе Эмери. "Арсенал" ведет поиски нового тренера.
Sprot24.ru
Моуринью обратился к уволенному из "Арсенала" Эмери: никаких драм, амиго!
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