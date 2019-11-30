"Реал" заинтересован в приобретении нападающего "Арсенала" Пьера-Эмерика Обамеянга.
По информации El Desmarque, мадридцы могут предложить лондонскому клубу за габонца 70 миллионов фунтов стерлингов и полузащитника Хамеса Родригеса. Как сообщает издание, главный тренер "Реала" Зинедин Зидан не является поклонником Хамеса и рассчитывает на его уход.
Ранее сообщалось, что к Обамеянгу проявляет интерес "Барселона".
Sprot24.ru
"Реал" может предложить "Арсеналу" 70 млн фунтов за Обамеянга и Хамеса
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