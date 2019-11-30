Шелви - о своем голе в ворота "Манчестер Сити": я, наверное, сейчас герой в Ливерпуле

Полузащитник "Ньюкасла" Джонджо Шелви пошутил по поводу своего гола в ворота "Манчестер Сити" в матче 14-го тура АПЛ. Шелви забил на 88-й минуте и лишил "Сити", действующего чемпиона, победы — 2:2."Я, наверное, сейчас герой в Ливерпуле. Но, конечно, для меня важен лишь "Ньюкасл". Нам нужно набирать как можно больше очков и обезопасить клуб от возможного вылета из Премьер-лиги", - цитирует Шелви BT Sport.