У экс-футболиста "Арсенала" Беника Афобе умерла двухлетняя дочь

В семье бывшего нападающего лондонского "Арсенала" Беника Афобе произошла трагедия: скончалась его двухлетняя дочь.Как сообщает Mirror со ссылкой на официальное заявление, дочка 26-летнего конголезского футболиста умерла в пятницу вечером от тяжелой инфекции.Амора была доставлена в больницу после неожиданного развития болезни. Девочка перенесла ряд серьезных осложнений и, несмотря на усилия врачей, скончалась."Вся семья полностью опустошена, убита горем и просит уважать их частную жизнь в это невероятно трудное время", — говорится в заявлении.