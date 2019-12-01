В семье бывшего нападающего лондонского "Арсенала" Беника Афобе произошла трагедия: скончалась его двухлетняя дочь.
Как сообщает Mirror со ссылкой на официальное заявление, дочка 26-летнего конголезского футболиста умерла в пятницу вечером от тяжелой инфекции.
Амора была доставлена в больницу после неожиданного развития болезни. Девочка перенесла ряд серьезных осложнений и, несмотря на усилия врачей, скончалась.
"Вся семья полностью опустошена, убита горем и просит уважать их частную жизнь в это невероятно трудное время", — говорится в заявлении.
Sport24.ru
У экс-футболиста "Арсенала" Беника Афобе умерла двухлетняя дочь
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