"Арсенал" выразил соболезнования и поддержал бывшего нападающего команды Беника Афобе.
Сегодня британские СМИ сообщили, что в пятницу, 29 ноября, скончалась двухлетняя дочь футболиста, Амора. Причиной смерти девочки стало тяжелое инфекционное заболевание.
"Мы глубоко опечалены известием о трагической смерти дочери Беника Афобе, Аморы. Все члены семьи "Арсенала" передают любовь и поддержку Бенику и его семье в этот тяжелый момент", — говорится в сообщении "Арсенала" в твиттере.
Sport24.ru
"Арсенал"выразил соболезнования Афобе в связи со смертью его двухлетней дочери
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»