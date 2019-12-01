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"Арсенал"выразил соболезнования Афобе в связи со смертью его двухлетней дочери

"Арсенал" выразил соболезнования и поддержал бывшего нападающего команды Беника Афобе.

Сегодня британские СМИ сообщили, что в пятницу, 29 ноября, скончалась двухлетняя дочь футболиста, Амора. Причиной смерти девочки стало тяжелое инфекционное заболевание.

"Мы глубоко опечалены известием о трагической смерти дочери Беника Афобе, Аморы. Все члены семьи "Арсенала" передают любовь и поддержку Бенику и его семье в этот тяжелый момент", — говорится в сообщении "Арсенала" в твиттере.

Sport24.ru


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Теги: Арсенал АПЛ
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