"Челси" интересуется Санчо и Заа

По информации Daily Express, "Челси" заинтересован в приобретении нападающего "Кристал Пэлас" Вильфрида Заа и полузащитника дортмундской "Боруссии" Джейдона Санчо.Главный тренер лондонцев Фрэнк Лэмпард рассматривает ивуарийца и англичанина на замену Виллиану и Педро, у которых в июне истекают контракты.В текущем сезоне Заа провел в АПЛ 13 матчей, забил один гол и сделал две результативные передачи. Transermarkt оценивает его стоимость в 55 миллионов евро. На счету Санчо (100 миллионов евро) семь мячей и девять передач в 19 встречах во всех турнирах за "Боруссию".