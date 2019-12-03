Сульшер прокомментировал слухи о своем возможном увольнении

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал последние слухи о своем будущем.По информации The Sun, Сульшер уведомил игроков своей команды, что его уволят в случае поражений в двух ближайших матчах — с "Тоттенхэмом" и "Манчестер Сити"."У меня все в порядке, слухи для меня не проблема. Иногда становится смешно, когда читаю истории о том, как я якобы что-то сказал.По крайней мере, я знаю, что источники этой информации — вовсе не источники, а выдумка и наглая ложь.Я просто сосредоточен на своей работе и делаю все, что в моих силах. Я жду следующей игры и строю с руководством планы в долгосрочной перспективе", — цитирует Сульшера Sky Sports.