Клопп: Месси заслуженно выиграл "Золотой мяч". Он лучший футболист, которого я видел

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп не имеет ничего против того, что "Золотой мяч-2019" достался нападающему "Барселоны" Лионелю Месси, а не защитнику "Ливерпуля" Вирджилу Ван Дейку. Аргентинец лишь на 7 баллов опередил голландца — 686 против 679."Так решили люди. Не вижу в этом никакой проблемы.Лионель Месси — вероятно, лучший игрок, которого я видел в своей жизни. Был еще, правда, Марадона, но Месси я вижу чаще. Лионель заслуженно шесть раз становился лауреатом "Золотого мяча".Однако я не помню и более впечатляющего сезона от защитника за всю историю, если говорить о Ван Дейке", — цитирует Клоппа Goal.